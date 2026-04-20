きのう（19日）、群馬県で開かれた体操の全日本選手権男子個人総合の決勝に岡山市出身の岡慎之助選手が出場。王者の橋本選手と激しい優勝争いを繰り広げました。 世界選手権の代表選考も兼ねた全日本選手権の男子個人総合です。初優勝を目指す岡選手は、予選で2位。大会5連覇中の橋本大輝選手を約0．6点追いかける形で決勝に臨むと、1種目目の床で早速、逆転し首位に立ちます。さらに、2種目目のあん馬では高さのある旋回で高得点