みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第1話昔みたいに作ってよ【編集部コメント】離婚してシングルマザーとなって実家へ戻ってきた主人公。もしかしたら結婚生活は、心を病んでしまうほど大変なことの連続だったのかもしれませんね。そんな疲れを心身とも