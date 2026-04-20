＜全米女子オープン最終予選◇20日◇房総カントリークラブ房総ゴルフ場・東/西コース◇東＝6411ヤード・パー72、西＝6397ヤード・パー72＞6月4日から米カリフォルニア州のリビエラCCで行われる本戦出場権をかけた日本最終予選会で、上位4人がチケットを獲得した。【写真】後藤未有が通過のため投入した新パター一日36ホールのストロークプレーが行われ、「67」、「69」でプレーした後藤未有が、トータル8アンダーでトップ通過。自