青森で震度5強を観測した地震を受けてNTTは、被災地域の安否状況の確認のため、午後5時すぎから「災害用伝言ダイヤル」を立ち上げました。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子電話がつながりにくい場合は171番に電話をすると自分の声を録音でき、家族などに安否を伝えることができます。また、スマートフォンなどでテキスト入力により安否情報を伝えられる「災害用伝言板」も立ち上げています。（ANNニュース）