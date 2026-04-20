コンビニエンスストアの状況です。セブンイレブンでは、現在、本部に被害の情報は入っていないということです。また、津波警報、津波注意報が出ている沿岸部の店舗については、人命最優先として、避難のために一時的に休業している店舗もあるということです。そのほかのコンビニ各社は引き続き、現地の状況を確認しているとしています。