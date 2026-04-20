20日午後4時53分ごろ、青森県で震度5強の揺れを観測する強い地震があり、気象庁は北海道、青森県、岩手県の太平洋沿岸に津波警報を発表しています。北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表基準に該当するかどうかは、現在精査中だとしています。気象庁によりますと午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震があり青森県階上町で震度5強の強い揺れを観測し、八戸市、岩手県盛岡市、宮古市、花巻市などで震度5弱など北海道から近畿地