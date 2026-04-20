気象庁の最新の発表によりますと、北海道と青森県、岩手県、宮城県の計４道県で津波を観測しています。 岩手県久慈港では80センチ（午後5時34分） 岩手県宮古では40センチ（午後5時22分） 青森県八戸港では30センチ（午後6時4分） 北海道浦河では30センチ（午後6時17分） 宮城県石巻市鮎川では20センチ（午後6時2分） 北海道えりも町庶野では20センチ（午後6時8分） 北海道白老港では10センチ（午後6時） 岩手県釜石、大船