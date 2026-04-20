八代河川国道事務所によりますと、南九州西回り自動車道で、防護柵の復旧と舗装の修繕工事が行われます。 これに伴い、日奈久IC～水俣IC間の上下線で、“夜間”全面通行止めとなります。 ＜通行止めの概要規制区間＞南九州西回り自動車道 日奈久IC ～ 水俣IC（上下線） ＜規制期間＞4月21日（火）夜～4月23日（木）朝 ＜規制時間＞午後8時～翌午前6時 ※予備日4月23日（木）夜～4月24日（金）