高市総理大臣は先ほど報道陣の取材に応じ、直ちに高台やビルなど安全な場所に避難するよう呼びかけました。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子高市総理大臣「津波警報が発表されている地域の皆様は直ちに高台や避難ビルなどより高い安全な場所に避難をしてください」「現時点では人的物的被害は確認中ということでございますけれども、これから詳細な報告を受け災害対応に当たってまいります」政府は、地震と津波警報を