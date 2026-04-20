いまのところ各地の原発施設などは「異常なし」ということです。【映像】地震＆津波の最新情報原子力規制庁によりますと17時30分現在、東北電力の宮城県・女川原発青森県・東通原発、東京電力の福島第一・第二原発、新潟県・柏崎刈羽原発はいずれも「異常なし」ということです。また、青森県むつ市の燃料貯蔵施設、六ケ所村の再処理施設も「異常なし」だということです。（ANNニュース）