20日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午後5時現在は前週末比29銭円高ドル安の1ドル＝158円96〜98銭。ユーロは72銭円高ユーロ安の1ユーロ＝186円93〜97銭。米国とイランの再協議が21日に実施されるとの報道を受け、中東情勢悪化への懸念が後退し、円買いドル売りが優勢となった。政府・日銀による為替介入の警戒感も円を支えた。ただ、イランが再協議を拒否するとも報じられており、市場で