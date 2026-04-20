日本ハム・達孝太投手が、先発する２１日の楽天戦（エスコン）で自身８試合ぶりの本拠地勝利を目指す。エスコンでは昨年６月１０日のヤクルト戦で白星を挙げて以降、７試合に登板して０勝２敗。今季本拠地初登板だった４日のオリックス戦も、六回途中３失点で勝ち負けがつかなかった。この状況には「本当に去年だって後半から勝ってないですもんね。なんで勝てないんかな。移籍しようかな」とジョークを飛ばして苦笑い。とはい