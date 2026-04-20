三陸沖を震源とする最大震度5強を観測した地震を受け、海上自衛隊は、大湊航空基地所属の哨戒ヘリSHー60K、1機が離陸しました。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子上空から情報収集を実施するとしています。（ANNニュース）