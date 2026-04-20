USオルタナ・ロックの秘宝、スパークルホース（Sparklehorse）の中心人物マーク・リンカスの生涯に迫るドキュメンタリー映画『悲しくて美しい世界／THIS IS SPARKLEHORSE』が、4月24日（金）よりヒューマントラストシネマ渋谷、新宿 Ks cinema、アップリンク吉祥寺ほかにて公開される。レディオヘッドやR.E.M.、パティ・スミス、そして今は亡きデヴィッド・リンチも魅了。ダニエル・ジョンストンやニーナ・パーション（カーディガ