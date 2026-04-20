「ゴルフは技術2割、気持ち8割」と言われるほど、メンタルが結果を左右するスポーツです。コンペへの期待から力が入りすぎてスコアを崩した経験は、ゴルファーなら誰しもあるはず。今回は、名作ゴルフマンガ『ゴルフは気持ち』第1話のエピソードから、スコアアップに直結する「究極のメンタルコントロール」について紐解きます。 期待と妄想で自滅するゴルファー コンペを数日後に控えると、