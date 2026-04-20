【あの人は今こうしている】【写真】「超力戦隊オーレンジャー」主演・宍戸マサルさん 敏いとうから「ハッピー&ブルー」を受け継ぎムード歌謡に“変身”中！浅岡雄也さん（FIELD OF VIEWボーカル／57歳）◇◇◇1990年代のバンドブームのなかで、「突然」「君がいたから」「DAN DAN 心魅かれてく」などのヒット曲を生んだ4人組バンド「FIELD OF VIEW（FOV）」。ポカリスエットのCMで流れた「♪突然の風に吹かれ