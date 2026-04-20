デノンのアナログプレーヤー「DP-500BT」 Bowers & Wilkinsは、4月22日から4月28日まで、大阪・梅田の阪急メンズ大阪 1F ステージ2においてポップアップストアをオープン。アナログレコードをフィーチャーし、デノンのBluetooth対応レコードプレーヤー「DP-500BT」と、ネットワークCDレシーバー「RCD-N12」をB&Wのブックシェルフ・スピ