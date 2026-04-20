円売り優勢、原油再び上昇、イランが２回目交渉に否定的、東北では地震発生＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、神経質に振幅したあと足元では円売りが優勢になっている。イラン外務省報道官は、米国との交渉で次回ラウンドについては未決定、として2回目の交渉について否定的な見方を示した。NY原油先物が90付近まで一時上昇。また、岩手県で強い地震が観測されたことも、反射的な円売りにつながった面が指摘される。 ドル