乗車体験イメージ(画像は生成AIで作成されたもの)とPSZ技術のイメージ図 NTTソノリティは、逆相音波で音漏れを打ち消すNTTの特許技術「PSZ(パーソナライズドサウンドゾーン)」を、新幹線の車内で活用する実証実験を、6月14日に運行する山形新幹線つばさを利用した旅行商品「地域の物語を作る新幹線旅車内でショートショートの書き方講座」で行なう。同講座は日帰りで、費用は大人ひとり20,