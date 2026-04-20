中日・金丸夢斗投手が、２度目の連敗ストップへ、２１日の巨人戦（長野）に先発する。２０日はナゴヤ球場で練習を行い、最終調整を行った。前回登板となった１４日の広島戦（豊橋）では、７回１／３を７安打２失点と好投。「チームに勢いを持ってこられる投球をすることだけを考えていた」と自身の今季初白星で、チームの連敗を３で止めた。投げ慣れない環境にも、アジャストしてきた。初めて投げるマウンドの場合、高低や堅