■これまでのあらすじ家族のために結婚を強いられた絵美。そうした事情に気づけなかった智也は「20年前に戻ってやり直したい」と自分を責めるが、遥は未来をどうするかが大事だと発破をかける。そして遥が絵美に「もう解放されていい」「怒っていい」と声をかけると、姉はついに…。「私は…ずっと、怒ってた」姉ちゃんは、初めて本音を口にした。家族のためと、自分を納得させてきた。息子の真人は可愛いし、これでよかったんだと