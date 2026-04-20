タレントのマツコ・デラックスが２０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。首の脊髄の手術からの復帰２週目にして、ＴＯＫＹＯＭＸ（東京メトロポリタンテレビジョン）の新入社員に直接、早期退職を勧める一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは即やめたことがありますか？」に絡め、「先ほど、ＭＸの新入社員の男の子と女の子があいさつに来て