森保ジャパンの選手たちは、今週も欧州各リーグでさまざまな活躍をみせた。イングランド・プレミアリーグではブライトンＭＦ三笘薫が、トッテナム戦でファンバステンをほうふつとさせる高難易度のボレーを決めて今季３点目を奪った。公式戦でプレミアリーグの強豪「ＢＩＧ６」の６クラブ全てからゴールを記録した初の日本人選手となった。またスペインではＲソシエダードＭＦ久保建英が、スペイン国王杯でＰＫ戦の末にＡマドリ