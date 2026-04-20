人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の全世界興収が発表された。累計興行成績が747,477,060ドル（約1188億4885万円）と7億ドルを突破する記録的な大ヒットとなっている。【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット日本では24日より公開されるが、すでに世界中で大ヒット。３週目となるBox Officeにおいてもその勢いは