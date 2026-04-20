吉本興業所属のアナウンサー・日下怜奈（31）が20日、自身のXを更新。名前の表記を「日下れいな」に改めたことを報告した。【写真】日下怜奈アナ、慶応大学大学院修士課程修了の記念ショットHBC北海道放送退社時の姿も日下は「起業し、この春で2期目に入りました。アナウンサーとしても9年目を迎えます。会社のメンバーが増え、責任が大きくなる中で、自分自身を整理し、それぞれの役割により集中するためです！」と理由を明