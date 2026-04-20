G大阪は20日、DF半田陸の負傷について発表した。左膝前十字じん帯損傷、外側半月板損傷で、全治は未公表。半田は4月のリーグ戦のC大阪戦で負傷交代していた。24年にはDF三浦弦太が右膝前十字じん帯断裂および右膝内側半月板損傷で復帰まで1年を擁した。半田も長期離脱は避けられない状況だ。