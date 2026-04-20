震度5弱を観測した岩手県八幡平市では、市や消防などによりますと、人的被害や物的被害について、119番通報などは午後5時20分現在入っていないということです。市役所や消防の建物では、強い揺れを感じたものの、棚が倒れたり建物が破損したりといった被害は確認されていないということです。市は警戒本部を立ち上げて対応について協議しています。