Xリーグプレミアに出場するチームの選手ら＝20日、東京都内今年から新設される社会人アメリカンフットボールの「Xリーグプレミア」に出場するチームの選手らが20日、東京都内で記者会見し、ライスボウル3連覇を目指すパナソニックの高山直也ヘッドコーチ（HC）は「地に足をつけて戦って、盛り上げていきたい」と意気込んだ。5月3日に東京ドームで開催される開幕戦は、昨季のライスボウルと同じ、オービック―パナソニックのカ