4月18日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』2時間スペシャルでは、スタジオに懐かしいそばうどんの自動販売機が登場。初めてレトロ自販機でうどんを購入した芦田愛菜は、その斬新なシステムに衝撃を受けて…。【映像】芦田愛菜、斬新なシステムのうどん自販機に「ビッチャビチャなんですけど…」レトロ自販機に硬貨を投入し、耳をすませた芦田いわく、中では「なんかチャポチャポ言ってます！」とのこ