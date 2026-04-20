秋田市中心部で多くの美術ファンを出迎えている県立美術館は、今年秋に14年目を迎えます。19日、来館者が130万人に到達し、記念のセレモニーが開かれました。藤田嗣治が描いた「秋田の行事」を常設で展示しているほか様々な企画展を開催する県立美術館。来館130万人目となったのは東京からの旅行で訪れた中村珠実さんです。中村珠実さん「本当に率直にびっくりしてまして、今もちょっとドキドキしているというか、ちょっとあ