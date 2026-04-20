4月20日（現地時間19日、日付は以下同）。イースタン・カンファレンス第2シードのボストン・セルティックスは、ホームのTDガーデンでフィラデルフィア・セブンティシクサーズ（第7シード）相手に一度もリードを許さず、123－91で完勝し、ファーストラウンドで白星発進とした。 セルティックスはシクサーズのフィールドゴール成功率を38.9パ}