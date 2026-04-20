4月20日、WリーグのENEOSサンフラワーズは、2026－27シーズンにおける新加入選手を発表。チーム公式サイトで日本体育大学の宮城楽子が加入することを伝えた。 大阪府出身で現在22歳の宮城は、168センチのポイントガード。高校は女子バスケットボールの名門校である大阪薫英女学院高校で中心選手として活動し、2021年のインターハイ優勝に貢献した。その後、日本体育大学