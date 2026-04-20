4月18日と19日の2日間、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第33節が開催。個人スタッツの上位選手たちが活躍を見せた。 得点ランキングは、仙台89ERSのジャレット・カルバーが首位独走状態。今節はGAME1で20得点、GAME2で19得点と平均得点の25.8得点は下回ったものの安定した活躍を見せている。日本人トップの得点力を見せる富永啓生（レバンガ北海道）は、千葉ジェッツと