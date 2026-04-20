◆■時代の一区切り ゴールデンステイト・ウォリアーズの2025－26シーズンは、プレーイン敗退という結果に終わった。通常であれば前を向き、来シーズンに向けて雪辱を誓うところだが、「王朝に最後の栄華を」と背水の陣で挑んだ今シーズンに限っては、シーズン終了の重みが違う。 それは、フェニックス・サンズとの最終戦終盤に、ステフィン・カリー、ドレイモ