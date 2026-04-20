TVアニメ『彼女、お借りします』第51話「終わりの彼女-オワカノ-」の先行場面カットと予告映像が公開された。 参考：雨宮天、『よふかしのうた』とナズナへの思い「すごく自分の演技の幅を広げてもらった」 本作は、宮島礼吏による漫画『彼女、お借りします』（講談社『週刊少年マガジン』連載）をアニメ化したシリーズ。2020年に第1期が放送されて以降、2022年に第2期、2023年に第3期、2025年に第4期が放送・配信さ