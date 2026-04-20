5月22日に全国公開される唐沢寿明主演映画『ミステリー・アリーナ』より、登場人物9名のキャラクタービジュアルと紹介動画が公開された。 参考：唐沢寿明主演『ミステリー・アリーナ』本予告公開芦田愛菜、三浦透子、鈴木伸之ら出演 本作は、深水黎一郎の同名小説を原作としたミステリーエンターテインメント。『ケイゾク』（TBS系）、『池袋ウエストゲートパーク