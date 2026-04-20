BALLISTIK BOYZのメンバーである砂田将宏が、単発ドラマ『AIに話しすぎた男』（日本テレビ・関東ローカル）で地上波ドラマ初主演を果たす。このドラマは、ARG（日常侵蝕ゲーム）と呼ばれるジャンルのゲームと連動しており、ドラマ放送前に台本を購入し、その台本を見ながらドラマを観ることで、ドラマ制作の裏側で起こったある事件について調査するゲームを体験することができるというもの。砂田