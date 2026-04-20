日銀が２０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円９６～９８銭と前日に比べ２９銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８６円９３～９７銭と同７２銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７５９～６０ドルと同０．００２３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS