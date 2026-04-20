奇妙礼太郎が4月22日にリリースするニューアルバム『1976』の特設サイトにて、4人のアーティストによるインタビュー企画『奇妙礼太郎とは何者？』が本日4月20日より順次公開される。 （関連：Oo、THE DO DO DO's、aoni、ゲスバンド……ロッキン・ライフの「俺のイベントに出てくれないか！」第7回） 本企画は、奇妙の人物像を4名のアーティストが他己紹介の形で語るもの。第1弾として本日より