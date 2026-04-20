中国メディアの新浪汽車によると、ラトニック米商務長官は17日、米新興メディアのセマフォーがワシントンで開催した「世界経済サミット」で、中国による米自動車産業への投資の可能性を否定し、比亜迪（BYD）のような電気自動車（EV）メーカーは米国には必要ないと述べた。 ラトニック氏は、BYDによる合弁工場設立の可能性について問われ、「ノー」と一言で答え、「彼らをここには来させない」と語った。他の中国企業が米国に投資