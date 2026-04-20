北京市の経済技術開発区である北京亦荘のハーフマラソンコースで4月19日朝、同市交通警察のロボットが初めて正式に登場し、コースで選手の走行を指揮して走り、その後交差点で試験的に勤務しました。引き続き改善を進め、多くの機能を実現していくとのことです。北京亦荘ハーフマラソンは19日午前7時30分、号砲とともにスタートしました。出発地点から遠くない2番目のカーブでは、交通警察の蛍光グリーンの模様を塗装したロボット