繁華街や駅構内において、意図的に通行人への体当たりを繰り返す「ぶつかり」という行為が韓国で急速に関心を集めている。単なる迷惑行為という枠を超え、日本を訪れる際の新種のリスクとして認識され始めている。【写真】韓国芸能人、日本のタクシーでマナー違反→炎上この問題が改めて脚光を浴びるきっかけとなったのは、元プロゲーマーで俳優のミン・チャンギによる生配信映像である。ミン・チャンギは4月16日に福岡で屋外配信