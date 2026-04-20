韓国の大統領選挙で期日前投票を済ませたにもかかわらず、当日投票まで行おうとした50代女性に罰金刑が言い渡された。【写真】韓国人1000人が選んだ「史上最悪の大統領」4月20日、法曹界によると、釜山（プサン）地裁・刑事6部（イム・ソンチョル部長判事）は、公職選挙法違反の容疑で起訴された50代女性の判決公判で罰金200万ウォン（日本円＝約21万円）を言い渡した。女性は昨年実施された第21代大統領選挙において、期日前投票