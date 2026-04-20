現地４月20日にサウジアラビアで開催されるアジア・チャンピオンズリーグエリートの準決勝で、ヴィッセル神戸と地元の強豪アル・アハリが対戦する。決戦を前に、連覇が懸かるアル・アハリからアイバン・トニーが記者会見に出席した。アジアサッカー連盟の公式サイトが発言を伝えている。現在30歳のトニーは、2024年夏にブレントフォードからアル・アハリに加入。それ以来、サウジアラビアでゴールを量産しているほか、イングラ