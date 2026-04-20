Nothing Technology Japanは4月15日、メディア向けの新製品発表会で、スマートフォン「Phone（4a）Pro」「Phone（4a）」と、ワイヤレスヘッドホン「Headphone（a）」の日本限定カラー「イエロー」の国内展開を発表した（BCN＋R 寺澤 克）。●Nothingと日本 結びつきは深い サプライズゲストも登場イベント冒頭では、マネージングディレクターの黒住吉郎氏、新たにチーフ・ブランド・オフィサーに就任したチャーリー・スミス氏