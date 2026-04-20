【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月29日20時54分からTBSにて『6SixTONES（シックスストーンズ）』第3弾が放送される（※一部地域を除く）。 SixTONESのTBS初冠番組である本番組は、デビュー6周年を迎えた6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティ番組。TBS（6ch）にて年6回放送さ