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4月第3週（4月13日～4月17日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇4月15日 ＤＣ ＲＯＢＯＰＲＯファンド 運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント ニッセイ・パワーテクノロジー株式ファンド（３ヵ月決算・予想分配金提示型）（パワテク） 運用会社：ニッセイアセットマネジメント 〇4月16日 ＧＳ Ｐｌｕｓプライベート・エクイティ・リターン・トラッカӦ