日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月20日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万4408枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 14408( 13608) ABNクリアリン証券 12089( 11595) バークレイズ証券 11204( 10584) JPモ