この記事をまとめると ■首都高は1964年の東京オリンピック開催に合わせて強引に作られた箇所がある ■渋滞が多い原因のひとつに狭い円に交通が集中する「放射環状型」という構造がある ■もし今から作り直したり改修したりするのであれば地下を利用するのが得策といえそうだ 首都高はなぜこんなにも複雑？ 現在の首都高が「ツギハギだらけの欠陥道路」に見えるのは、1964年開催の東京オリンピックに間に合わせるため、用地買収