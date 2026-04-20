ロッテは、ウエハースチョコ菓子「浮世絵ビックリマンチョコ」を、2026年4月21日から静岡を除く西日本先行で発売する。シールを並べると背景に「神奈川沖浪裏」江戸時代のポップカルチャーの浮世絵を、ビックリマンならではのデフォルメ表現でデザイン。浮世絵タッチで「悪魔VS天使」の世界観を表現した、シリーズ史上初だという商品が登場。ビックリマンと浮世絵は一見遠い存在のようだが、キラキラ表現と浮世絵の雲母摺（きらず